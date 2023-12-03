Спор двух школьников спровоцировал жуткую массовую драку в Алматинской области

Видео массовой драки с участием подростков появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько десятков школьников куда-то бегут, а некоторые из них выясняют отношения с помощью кулаков. При чём довольно жестоко бьют ногами лежачих, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео уточняет, что драка произошла в селе Ащыбулак Алматинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Brothers (@krispnews.kz)

Инцидент прокомментировали в полиции, отметив что на видео — ученики одной из школ села Жапек батыр Илийского района.

"Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции. В ходе проверки установлено, что 29 ноября между учеником 9 класса 2008 года рождения и учеником 10 класса 2007 года рождения возникли разногласия, которые в последствии переросли в массовую драку. По данному факту учащиеся, совершившие хулиганские действия, привлечены к административной ответственности", — сообщили в департаменте полиции области.

Отмечается, что наказали и родителей.

"В отношении всех родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, собраны административные материалы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов), также в отношении самих малолетних составлены протокола по статье 435 КоАП РК (хулиганство, совершенное несовершеннолетним). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", — отметили в полиции.

С малолетними хулиганами работают психологи.