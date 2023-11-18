СПК Казахстана запаслись 180 тысячами тонн овощей на межсезонье

Более 180 тысяч тонн запасов овощей сформировали региональные социально-предпринимательские корпорации в Казахстане на период межсезонья 2024 года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве рассказали, что с начала 2023 года переформатировали работу СПК. В частности, ввели новые подходы по форвардному финансированию сельхозтоваропроизводителей.

Справка. Форвардный закуп предполагает закуп сельхозпродукции на условиях предварительной оплаты, после предоставления обеспечения и доплатой после поставки сельхозпродукции в осенний период по рыночной цене, сложившейся на момент поставки. А также — без начисления процентных ставок за пользование денежными средствами сельхозпроизводителями.

Новые подходы предусматривают заблаговременное финансирование фермеров — на год вперед — с авансированием 70% от общей суммы форвардного договора для поставки осенних и ранних овощей, а именно, картофеля, лука, моркови, капусты по фиксированным ценам в период межсезонья и роста цен.

Кроме того, определены условия хранения продукции у сельхозтоваропроизводителей до начала реализации продукции и предусмотрено формирование графика поставки овощей с указанием точек сбыта и торговых объектов.

"Также расширен список социально значимых продовольственных товаров — гречневая крупа, рис, масло подсолнечное, мука и сахар в рамках форвардного финансирования перерабатывающих предприятий. Чтобы отойти от практики вливания основного объёма выделяемых средств в торговые сети, обязательным условием стало направление 70% бюджетных средств на финансирование сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий", — отметили в МСХ РК.

В целом предоставление льготного финансирования средств субъектам АПК снижает себестоимость продукции, что в итоге отражается на цене конечного продукта.

На сегодня для регулирующего воздействия на внутренний рынок в период межсезонья 2024 года СПК сформировали запасы осеннего урожая 2023-го в объёме 181,8 тыс. тонн: 102,6 тыс. тонн картофеля, 28,3 тыс. тонн лука, 22,3 тыс. тонн капусты, 28,6 тыс. тонн моркови.