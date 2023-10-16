Остановить диктат торговых сетей призвали производители продуктов в Казахстане

Казахстанские производители заявляют о неравном положении на рынке сбыта по сравнению с импортной продукцией. Местным товарам попасть на прилавки торговых сетей в городах - тот ещё квест. О проблемах корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в Альянсе отраслевых союзов.

В организации отметили, что супермаркеты диктуют свои условия за размещение товаров на полках, из-за которых рентабельность работы сводится к минимуму.

К привезённому из-за рубежа товару ритейлеры проявляют больше лояльности, устанавливая для иностранных поставок более мягкие условия. В итоге казахстанские пищевики проигрывают в борьбе за спрос. Все это выливается в проблемы с оборотными средствами, недозагруженностью предприятий и может привести к сокращению выпуска, опасаются отечественные отраслевики.

Вопрос продовольственной безопасности - стратегический для любой страны. Соответственно, государство должно создавать все условия для развития местного производства продуктов питания.

Супермаркеты диктуют цены

В Казахстане предприятия пищевой промышленности заявляют, что в отрасли имеются барьеры для развития и роста. Сельхозпереработчики испытывают сложности со сбытом товаров, которые для них создают торговые сети, занимающие монопольное положение в городах.

"В торговые сети казахстанские сельхозтоваропроизводители заходят. Проблема в том, что если фабрики хотят, чтобы их продукция реализовывалась на полках супермаркетов на уровне "глаз или руки", то за это нужно вносить отдельную плату. Кроме того, в договоре прописывают обязательства по ретро-бонусам. И цену реализацию торговые сети диктуют", - отметила вице-президент Союза птицеводов Казахстана Бахыт Кущегулова.

По её словам, если фактическая цена реализации яйца с фабрики равна 50 тенге за штуку, то ретейлер требует продавать за 45 тенге. Также существует система возврата товара.

"Яйцо - скоропортящийся продукт. Сети магазинов начинают его возвращать за 27 дней до окончания срока годности. По охлаждённому мясу птицы такая же ситуация, 10 дней осталось до истечения срока годности, а они уже делают возврат, просят "заморозку". Хотя в каждой торговой сети сегодня есть кулинарные отделы, через которые они могут реализовывать, что называется "под нож" - делать салаты, пироги", - пояснила вице-президент Союза птицеводов Казахстана.

Жалуются птицеводы и на административные барьеры. Например, со стороны антимонопольных органов, которые ведут проверки на предмет ценового сговора производителей.

Мешает курс рубля

Специфика продажи продуктов птицеводства отличается тем, что цены зависят от сезона. В летнее время традиционно спрос на неё падает, так как на рынке появляются свежие овощи и фрукты, некоторые домохозяйства обеспечивают себя в этот период продукцией с личного подворья.

"У нас в течение года несколько раз цена меняется. Зачастую летом мы продаём яйцо и мясо птицы ниже себестоимости. В это время реализация идёт очень плохо", - рассказал президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

Ко всем существующим проволочкам добавляется фактор ослабления рубля, что автоматически делает завезённое из России мясо птицы и яйца дешевле. Казахстанские птицеводческие фабрики ощущают засилье импорта и усиление конкуренции. А потребитель, у которого покупательская способность снижается, ищет товар подешевле.

"На сегодня рубль значительно упал по отношению к тенге. Если ранее курс достигал восемь тенге за рубль, то сейчас чуть выше четырёх тенге. Это означает, что российский товар на рынок заходит с ценами на 50 процентов дешевле. Поэтому супермаркетам выгоднее принимать российскую птицу и яйцо", - объяснил Руслан Шарипов.

Также производители соседней страны пользуются мерами государственной поддержки. В Казахстане как таковой помощи птицеводы не получают.

Более активную торговую политику казахстанское правительство вести не может, ссылаясь на правила ЕАЭС и Таможенного союза.

Сделано в Казахстане

В профильных ведомствах готовят к запуску общенациональную программу "Сделано в Казахстане", но пищевики не возлагают на неё особых надежд. Условия участия в ней до сих пор неизвестны.

"В самой программе не написано, какая будет помощь оказываться, какие будут мероприятия проводить в её рамках. Российские и белорусские производители, например, пользуются своими программами поддержки – у них есть субсидии", - отметила Бахыт Кущегулова.

Присутствуют на рынке и американские куриные окорочка, которые также составляют конкуренцию местным.

Существующее положение подводит отечественных производителей к вопросу сокращения производства, недозагруженности предприятий.

"В связи с тем, что субсидий не дают, примерно на 200 миллионов штук яиц меньше производим по сравнению с прошлыми годами. По мясу тоже такая тенденция. Если оно будет лежать на складе нереализованным, мы уже задумываемся - дальше производить или нет. Например, работа единственной фабрики в Мангистауской области "Актау агро" приостановлена в течение двух месяцев. Это небольшая фабрика мощностью 5000 тонн в год. У них 1000 тонн мяса птицы на складе лежит, не могут реализовать", - констатировал Руслан Шарипов.

Усугубляет ситуацию отсутствие возможности привлечь средства на оборотный капитал. У предприятий отрасли зачастую нет залогового обеспечения для оформления кредитов.

"У нас все фабрики закредитованы, залоговой базы нет, в обороте денег нет. Мы не можем продать яйцо, мясо, а если не продашь, товар будет лежать. Без денег ничего невозможно приобрести - ни корма, ни витамины, ни премиксы. В долг нам не дадут. Мы идём на кредиты, а кредиты без залога не дают", - сказал спикер.

Спасает то, что российские корма из-за валютной разницы стали доступнее по ценам.

"Корма сейчас разрешили завозить из России, потому что российское зерно дешевле на 50 процентов. У нас предлагают по 110-120 тысяч тенге за тонну, в России можно даже за 60 тысяч тенге тонну закупить, если поторговаться", - отметил Руслан Шарипов.

О дискриминации со стороны торговых компаний заявляют и представители молочной индустрии. Крупные ретейлеры практически в каждом регионе занимают монопольное положение на розничном рынке продуктов питания.

Антимонопольное регулирование

Отраслевики призывают правительство ввести антимонопольное регулирование торговой деятельности – признать действующие монополии на рынке и ограничивать их свободу, чтобы обеспечить равные условия для всех участников.

Они предлагают внедрить контроль сделок на слияние – с разрешением от антимонопольного органа и министерства экономики. Если две торговые сети по итогам сделки получают долю рынка более 30 процентов в одном населённом пункте, то такая сделка должна блокироваться, считают в Альянсе отраслевых союзов.

Также, заявляют они, нужно включить в законодательство понятие "антиконкурентное сотрудничество", препятствующее свободе торговли и добросовестности конкуренции: когда доминирующая в регионе торговая сеть берет на дистрибуцию определённый товар и искусственно создаёт ему популярность через различные акции, предоставляя максимальное место на полке, искусственно снижая стоимость до 70 процентов. Подобное взаимодействие с отдельно взятым поставщиком или группой должно жёстко пресекаться и наказываться, считают отраслевики.

Условия, на которых заключаются договоры торговых сетей и отечественных товаропроизводителей, не должны нарушать баланс интересов обоих участников.

По словам директора Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, де-юре договоры производителей с объектами торговли должны отвечать принципам равнозначности. Но сегодня сети розничной торговли устанавливают невыгодные условия, однако "пищевики" вынуждены идти на уступки, так как рискуют остаться без сбыта. Альтернативных торговых площадок в населённом пункте часто просто не имеется. Поэтому со стороны госорганов необходим контроль в части соблюдения баланса интересов участников.

Кроме того, производители предлагают ввести в законодательство нормы, гарантирующие строгий контроль качества импортной продукции. В Альянсе полагают, что импортёров нужно регистрировать в местных управлениях торговли. На территории Казахстана, отмечают они, завезённые продукты должны продаваться только при наличии у поставщика официального юридического лица в РК, реального адреса, системы доставки и хранения в соответствии со всеми требованиями. Во-первых, это позволит усилить ответственность за качество продукта. Во-вторых, будет способствовать уплате налогов в бюджет государства.