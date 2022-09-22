Список требований к кандидатам в президенты Казахстана озвучили в ЦИК

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров разъяснил журналистам процедуру выдвижения кандидатов на должность президента страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днём назначения выборов, то есть 23 сентября, и закончится в 18:00 11 октября текущего года. Право выдвижения кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 конституционного закона о выборах принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке", — сообщил он.

Требования, которые к кандидату предъявляются Конституцией и конституционным законом о выборах:

гражданство по рождению,

проживание на территории Казахстана последние 15 лет,

высшее образование,

возраст не моложе 40 лет,

обладание активным избирательным правом,

опыт работы на госслужбе или выборных должностях,

свободное владение государственным языком. До 21 октября ЦИК будет рассматривать кандидатов на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона.

Установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и конституционного закона о выборах осуществляется Центральной избирательной комиссией после предоставления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с его заявлением о согласии баллотироваться и документов, подтверждающих внесение кандидатом избирательного взноса. Также нужно будет предоставить протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата, биографические данные, справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (её) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах и медицинское заключение о состоянии здоровья.

Сбор и проверка подписей в поддержку кандидата должна занять не более 29 дней. Предвыборная агитация будет проходить с 18:00 21 октября по 18 ноября, то есть 28 дней. 19 ноября будет объявлен Днём тишины перед голосованием. И 20 ноября состоятся выборы президента Казахстана.

Планируется, что предварительные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведёт до 27 ноября, когда объявит победителя и зарегистрирует избранного президента.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана, в котором объявил о проведении внеочередных выборов президента 20 ноября 2022 года.