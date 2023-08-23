  • 23 Августа, 17:18
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Список обладателей грантов в магистратуру опубликовало миннауки

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bilimdinews.kz Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: bilimdinews.kz

Завершилась работа республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов в магистратуру. Список обладателей госгрантов опубликован на сайте министерства науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году приняли участие 14 612 человек. Из них 8 359 присуждены государственные образовательные гранты.

Государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и  общественных организаций.

Список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год

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