Список обладателей грантов в магистратуру опубликовало миннауки
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Завершилась работа республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов в магистратуру. Список обладателей госгрантов опубликован на сайте министерства науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
По информации министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году приняли участие 14 612 человек. Из них 8 359 присуждены государственные образовательные гранты.
Государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.
Список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год
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