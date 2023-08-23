Список обладателей грантов в магистратуру опубликовало миннауки

Завершилась работа республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов в магистратуру. Список обладателей госгрантов опубликован на сайте министерства науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году приняли участие 14 612 человек. Из них 8 359 присуждены государственные образовательные гранты.

Государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.

Список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год