Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны

Список недобросовестных застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков, обновил акимат Астаны, передаёт BaigeNews.kz.



По данным на начало 2023 года, на территории города без разрешительных документов велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство, сообщается на сайте акимата Астаны.

На сегодня из 90 объектов 44 организации получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО "Nagoya", группа компаний "Tumar Group", группа компаний "GALAMAT", строительная компания G-Park, ТОО "Granite".

По остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.

Необходимо отметить, что управление контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в специализированный межрайонный экономический суд направило 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

- 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;

- по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований;

- восемь решений судов не вступили в законную силу;

- 42 решения суда находится на исполнении в департаменте юстиции Астаны.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:

1) получения гарантии Единого оператора жилищного строительства;

2) участия в проекте банка второго уровня;

3) привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).