Список должников по налогам и платежам опубликовал КГД РК

КГД МФ РК опубликовал списки лиц, имеющих задолженность по налоговым, таможенным обязательствам и социальным платежам по состоянию на 1 апреля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

1) Информация о плательщиках, имеющих задолженность по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов, не погашенную в течение четырёх месяцев со дня ее возникновения;

2) Информация о налогоплательщиках - ИП, лицах, занимающихся частной практикой имеющих налоговую задолженность более 10 МРП, не погашенную в течение четырёх месяцев со дня ее возникновения;

3) Информация о налогоплательщиках - юридических лицах, их структурных подразделениях, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП, не погашенную в течение четырёх месяцев со дня ее возникновения.

Кроме того, опубликованы списки несостоятельных должников (по состоянию на 31 марта 2023 года):

1) Список должников, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу;

2) Список должников, в отношении которых вступило в законную силу определение суда о прекращении реабилитационной процедуры.

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