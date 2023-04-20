Спикер сената высказался о задачах, поставленных президентом Казахстана

Спикер сената Маулен Ашимбаев обозначил задачи, исходящие из поручений главы государства, которые накануне Касым-Жомарт Токаев поставил на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Председатель палаты призвал мажилис и правительство консолидировать усилия вокруг их реализации, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе совещания глава государства обратил внимание правительства и местных госорганов на первоочередные проблемы каждого региона. Сенат готов совместно с мажилисом и правительством принять необходимые законодательные решения для реализации задач, поставленных президентом страны. Также мы должны руководствоваться указанными задачами в ходе работы и учитывать их при реализации плана деятельности сената", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Также сенаторы сегодня ратифицировали Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Во время обсуждения ситуации на границе, сенаторы подняли вопрос с периодически возникающими пробками на таможенных постах. На что представители министерства финансов парировали, что проблем на таможне нет.