Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Спикер сената высказался о задачах, поставленных президентом Казахстана
Спикер сената высказался о задачах, поставленных президентом Казахстана Сегодня, 16:46
200
Сегодня, 16:46
200

Спикер сената высказался о задачах, поставленных президентом Казахстана

Спикер сената Маулен Ашимбаев обозначил задачи, исходящие из поручений главы государства, которые накануне Касым-Жомарт Токаев поставил на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Председатель палаты призвал мажилис и правительство консолидировать усилия вокруг их реализации, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе совещания глава государства обратил внимание правительства и местных госорганов на первоочередные проблемы каждого региона. Сенат готов совместно с мажилисом и правительством принять необходимые законодательные решения для реализации задач, поставленных президентом страны. Также мы должны руководствоваться указанными задачами в ходе работы и учитывать их при реализации плана деятельности сената", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Также сенаторы сегодня ратифицировали Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Во время обсуждения ситуации на границе, сенаторы подняли вопрос с периодически возникающими пробками на таможенных постах. На что представители министерства финансов парировали, что проблем на таможне нет.

"Есть вопросы по линии таможни: то, что стоят грузы, люди часами ожидают чтобы свой груз перевести. Там могут быть и скоропортящиеся продукты, особенно в летнее время - это очень актуально. В письменной форме на этот вопрос ответьте, всю необходимую информацию предоставьте о том, как обеспечивается работа со стороны таможенных органов. В ближайшее время наши депутаты поедут в регионы, посетят таможню, и мы проверим ту информацию, которую вы нам будете предоставлять", - усомнился в оптимизме таможенников спикер сената.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:46
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх