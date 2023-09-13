Спикер Мажилиса высказался о новом составе кабмина

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты рассказал о новом составе правительства, Журналисты отметили, что президент обновил на 80% состав правительства, а не отправил его в отставку.

Они поинтересовались, почему такое решение принял глава государства.