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Спикер Мажилиса высказался о новом составе кабмина

Сегодня, 15:37
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inbusiness.kz Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: inbusiness.kz

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты рассказал о новом составе правительства, Журналисты отметили, что президент обновил на 80% состав правительства, а не отправил его в отставку.

Они поинтересовались, почему такое решение принял глава государства.

"Вы же говорите, что президент принял такое решение, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что правительство работает и по отдельным членам правительства необходимо было принимать решения, они приняты по ним. Пришли более опытные люди, более опытные специалисты", - резюмировал Ерлан Кошанов.

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