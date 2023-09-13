Спикер Мажилиса высказался о новом составе кабмина
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
136Фото: inbusiness.kz
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты рассказал о новом составе правительства, Журналисты отметили, что президент обновил на 80% состав правительства, а не отправил его в отставку.
Они поинтересовались, почему такое решение принял глава государства.
"Вы же говорите, что президент принял такое решение, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что правительство работает и по отдельным членам правительства необходимо было принимать решения, они приняты по ним. Пришли более опытные люди, более опытные специалисты", - резюмировал Ерлан Кошанов.
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