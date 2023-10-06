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Спецрепортаж: мараловодческое хозяйство и центр пантолечения в Бурабае

Сегодня, 15:51
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baigenews.kz Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: baigenews.kz

Добро пожаловать в государственный национальный природный парк "Бурабай" - место с уникальными природными и туристическими объектами! Многие из вас видели красоты края. А корреспондент BaigeNews.kz побывал там, куда не каждый сможет попасть.

В ролике мы расскажем о мараловодческом хозяйстве парка и невероятных людях, которые заботятся о главных обитателях фермы – пятнистых оленях.

Это не просто ферма, а настоящий центр воспроизводства и охраны маралов. Здесь, в окружении природы, опытные мараловоды делают всё возможное, чтобы сохранить и приумножить популяцию животных. 

Тут же находится Центр пантолечения. Что это за объект, покажем в нашем видео.

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