Спецрепортаж: мараловодческое хозяйство и центр пантолечения в Бурабае

Добро пожаловать в государственный национальный природный парк "Бурабай" - место с уникальными природными и туристическими объектами! Многие из вас видели красоты края. А корреспондент BaigeNews.kz побывал там, куда не каждый сможет попасть.

В ролике мы расскажем о мараловодческом хозяйстве парка и невероятных людях, которые заботятся о главных обитателях фермы – пятнистых оленях.

Это не просто ферма, а настоящий центр воспроизводства и охраны маралов. Здесь, в окружении природы, опытные мараловоды делают всё возможное, чтобы сохранить и приумножить популяцию животных.

Тут же находится Центр пантолечения. Что это за объект, покажем в нашем видео.