- Сорвали все сроки: В Темиртау ремонт ТЭЦ-2 затянули на два месяца 10:28 42
- Тенге укрепился по отношению ко всем основным валютам 10:22 75
- Когда увеличат давление воды в Астане, сообщил Женис Касымбек 10:10 147
- Как с пользой провести летние каникулы детям в Астане 10:00 159
- Специалисты дали советы как защитить детей от буллинга 09:45 236
- 34 млн мошеннических звонков заблокировано в Казахстане за год — МВД 09:41 232
- Президент поздравил казахстанцев с Днём защиты детей 09:25 319
- Бейсембаев поздравил школьников с окончанием учебного года 09:08 293
- Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда" 08:20 345
- В смерти найденного в Актау тюленя виноват человек – ученые 07:57 425
- Полуторагодовалая сбежала от родителей в Семее 07:13 676
- Бывший хоккеист сборной Казахстана назвал причину переезда в Россию 06:46 641
- Алматинские врачи удалили гигантскую опухоль у новорождённого 05:19 436
- На качество новостроек, построенных по госпрограмме пожаловались жители Алматинской области 04:31 411
- Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе 03:02 480
- Глава ФК "Актобе" заявил о своем уходе 02:23 422
- Двое подростков реанимировали 6-летнего ребенка в Туркестанской области 01:48 784
- Россиянин закладывал в Караганде наркотики и попался полицейским 00:27 543
- Президентом Латвии избран открытый гей Эдгар Ринкевич 31.05.2023 958
- Стихийные скотомогильники в ВКО могут стать рассадником сибирской язвы 31.05.2023 559
- Бесплатное приложение для подготовки к ЕНТ разработал педагог и его ученик из Петропавловска 31.05.2023 622
- 16-летний парень разбился на скутере в Актобе 31.05.2023 523
- Казахский язык и литературу вновь разделят на два разных предмета 31.05.2023 859
- Легальное трудоустройство граждан Казахстана в Южной Корее обсудили главы МИД 31.05.2023 620
- Дома престарелых и инвалидов будут распоряжаться деньгами подопечных в Казахстане 31.05.2023 671
- Ремонт дорог, освещение и транспорт - аким Жамбылской области обсудил проблемы региона с жителями 31.05.2023 557
- Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира на "Ролан Гаррос" 31.05.2023 749
- Александр Недовесов победил на старте "Ролан Гаррос" 31.05.2023 657
- Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН - МИД РК 31.05.2023 593
- Школы в Астане и Шымкенте провели последний звонок раньше времени 31.05.2023 568
- "Мужество молчать и работать до конца" – внучка узницы АЛЖИРа и Карлага рассказала о судьбе бабушки-врача 31.05.2023 971
- Легендарный мюзикл "Мамма Миа!" на казахском языке поставил молодой режиссёр 31.05.2023 468
- "Снимал одежду и ложился на меня" - жительница Кокшетау рассказала о домогательствах 31.05.2023 5032
- "Вам не положено учиться": потомки репрессированных о судьбе предков и жизни с ярлыком 31.05.2023 618
- Как будет работать Национальная система квалификаций в Казахстане 31.05.2023 517
- Только в Казахстане чувствую себя "своей" - казахи рассказали о жизни за границей 31.05.2023 609
- Газификация ТЭЦ-2 в Алматы: тендер выиграл консорциум из Китая 31.05.2023 453
- О низком качестве профессиональных кадров в Казахстане высказался Кульгинов 31.05.2023 476
- Сколько из бюджета получат "Назарбаев Университет" и НИШ в 2023 году 31.05.2023 711
- Девочка сбросилась с крыши 16-этажки в Петропавловске 31.05.2023 506
- В каких областях Казахстана больше всего курильщиков 31.05.2023 460
- "Казалось, что не было другого выбора": истории казахстанцев переживших суицид 31.05.2023 683
- Ербол Каиров о натурализации в казахстанском спорте и шансах сборной в отборе на Евро-2024 31.05.2023 497
- 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз 31.05.2023 774
- Токаев поручил привлекать талантливую молодёжь в научную среду 31.05.2023 742
- Принадлежащие Кайрату Сатыбалды 14 млн долларов вернули в Казахстан 31.05.2023 502
- Казахстанцы смогут через eGov установить запрет на оформление кредитов 31.05.2023 688
- Казахстанцев вывозят в рабство в Южную Корею и Королевство Бахрейн - МВД 31.05.2023 666
- Ергазы Жолдасов возглавил аэропорт в Астане 31.05.2023 536
- Суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Аблязова 31.05.2023 573
- Ребёнок проглотил золотой браслет и серёжки в Кызылорде 31.05.2023 805
- Расстреляли в 1938-м: близкие хранят память о репрессированном Конгыр-Ходже Ходжикове 31.05.2023 656
- 68 чиновников оштрафовали за неэффективное планирование и использование бюджетных средств 31.05.2023 549
- "Родителей будут штрафовать за плохие оценки детей": чиновники опровергли фейк 31.05.2023 613
- "Казахская армия не будет участвовать в чужой войне" — депутат 31.05.2023 661
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 668
- Нужно создавать по-настоящему интересные литературные произведения - Токаев 31.05.2023 814
- Жару до 43 градусов ожидают в Казахстане 31.05.2023 863
- На центральном стадионе Актобе постелили новый газон 31.05.2023 558
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 1280
- "Алашское дело" и чемодан с останками Шакарима: в Семее рассказали о жертвах политических репрессий 31.05.2023 550
- Учёба только до 25 мая: родители готовят петицию за сокращение учебного года 31.05.2023 1107
- Если добровольно вернул, преследовать не будет - депутаты о новом законе по возврату активов 31.05.2023 553
- "Неклассическая бедность" - экономист о новом классе казахстанцев 31.05.2023 783
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1093
- Отправят ли казахстанских миротворцев в Украину, ответили в мажилисе 31.05.2023 853
- "Как внук Назарбаева стал владельцем "Казтранстелекома" - депутат рассказал историю активов Нурали Алиева 31.05.2023 3571
- Почему за оскорбление Елбасы отменят большие штрафы, объяснили депутаты 31.05.2023 1631
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 795
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 3751
- Более 32 млн тенге украла бухгалтер из больницы в Астане 31.05.2023 882
- "Желаю вас увидеть и тогда готов умереть" - в семье репрессированного алматинца хранят его письма из Магадана 31.05.2023 984
- "Участие в операциях по поддержанию мира" - в законопроект об ОДКБ внесут изменения 31.05.2023 661
- Более 1,3 млрд тенге выплатят жертвам политрепрессий в Казахстане в 2023 году 31.05.2023 684
- Хвастуном назвали Кайрата Нуртаса за прогулку под индийскую песню 31.05.2023 775
- Наёмник ЧВК "Вагнер" из Казахстана получил девять лет колонии в Украине 31.05.2023 957
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 31.05.2023 781
- Страна молодеет: дети в Казахстане составляют уже более трети населения 31.05.2023 606
- Елена Рыбакина вошла в топ-3 мирового рейтинга 31.05.2023 915
- Мажилисмены почтили минутой молчания память жертв политических репрессий в Казахстане 31.05.2023 556
- LOADING...
Специалисты дали советы как защитить детей от буллинга
В последнее время в стране все чаще начали говорить буллинге — проблеме, от которой нужно защитить несовершеннолетних. С травлей в школе, по официальным данным в Казахстане сталкивался каждый третий школьник. Не официально эта цифра, наверняка, выше. Высмеивание внешнего вида, проблемной кожи, неформального поведения или стиля, причиной насмешек одноклассников могут стать проблемы в учебе, и многое другое. Травле подвергаются и дети, чьи секреты, например данные личного дневника или симпатии становятся публичными. В День защиты детей корреспондент BaigeNews.kz поговорил со специалистами и узнал как защитить ребенка от буллинга.
Нурлана в школе буллили, или по простому "травили" за внешность. Молодой человек закончил школу 5 лет назад, но до сих пор помнит все фразы обидчиков.
"Обычно за внешность цепляются к девушкам, но и меня эта участь не обошла. У меня с детства большие уши, но я на это большого внимания не обращал пока не пошел в школу. А там началось, как меня только не обзывали. Сначала это казалось шуткой, я пытался переводить все в шутку, обзывал в ответ, придумывал изощренные "клички". Но когда человеку долгое время говорить что-то, невольно начинаешь задумываться, может это действительно так. И я начал комплексовать, даже отрастил волосы, чтобы они закрывали уши, правда, и это стало причиной насмешек", - говорит Нурлан.
А уже в переходной возрасте у молодого человека началось акне, что стало новой причиной насмешек сверстников.
"Когда у меня обсыпало все лицо, меня также начали обзывать. В общем началась новая волна шуток, которые меня задевали. Я, конечно, простил всех, кто надо мной издевался, но до сих пор, когда у меня на лице появляется хотя бы немного высыпаний, меня "триггерит", я вспоминаю, что мне говорили в школе. Своих детей я буду учить не обращать внимания на насмешки, буду говорить им, что они самые красивые, и если у них будут проблемы с кожей, будем решать их с дерматологом. Но буду надеться, что дети станут менее злыми", - говорит молодой человек.
Причин, за которые ребенка могут "затравить" в школе немало. И если некоторые насмешки могут и не "тронуть", другие могут повлиять на самооценку, развитие и желание учиться, говорят специалисты. По словам психолога, Германа Владимирова, буллинг в школе может повлиять на будущее ребенка, его самооценку и даже жизнь. Помочь своему чаду, уверен специалист, могут только родители.
"Нужно научиться выявлять, видеть, что у ребенка что-то происходит, не так страшен сам буллинг как то, что его никто не замечает. Педагог не успевает заметить, так как класс большой. А если родители видят что что-то не так, а они должны заметить, это их ребенок, если у него изменилось поведение, он не ест, закрывается, невнимательный, острожный, это явные знаки. Нужно поговорить с ребенком, но некоторые родители не обладают навыками общения с детьми, и если ребенок не смог открыться, нужно пообщаться с педагогом. С учителем можно выявить проблемы ребенка. Ведь это родительская зона ответственности. Кому то нужно физическое развитие или, ребенок, например, плохо читает, медленно читает вслух и его буллят. Нужно позаниматься с ребенком", - говорит психолог Герман Владимиров.
По словам психологов буллинг в школе зачастую носит массовый характер. Несовершеннолетние больше всего подвержены "стадному" инстинкту, когда один из них начинает что-либо делать, остальные подхватывают это. Редко кто встанет на защиту жертвы травли, большинство будут поддерживать зачинщика, другие молчаливо соглашаться. И даже те, кто раньше дружил с жертвой буллинга, могут отвернуться от него. Все потому что чаще всего нападают те, кто сильнее. И чтобы приобщиться к этой "силе" остальные дети стараются не отставать. Травля в школе может привести к снижению самооценки, ведь в таком возрасте дети воспринимают любые реплики в их сторону очень остро. Травля может привести и к печальным последствиям, нервная система ребенка может не выдержать нападок. Поэтому к каждому случаю буллинга следует относиться с внимательностью, считают специлаисты.
Чаще всего буллинг происходит с молчаливого согласия взрослых. Педагогам зачастую некогда, а некоторым все равно, как общаются и ведут себя дети, главное, чтобы успеваемость была. Именно поэтому важно пресекать такие случаи на корню, говорят специалисты. И проводить профилактику.
Халида Ажигулова, юрист, координатор образовательного проекта Street Law Kazakhstan по правам человека и защите детей от буллинга и кибербуллинга, уполномоченная по правам ребенка города Алматы, при поддержке антибуллингового сообщества. Она разработала протокол для организаций среднего образования по работе с проблемой буллинга, где подробно расписала алгоритмы действий для школ по профилактике, выявлению, пресечению буллинга. По ее словам, для эффективного выявления случаев буллинга, все участники образовательного процесса должны правильно понимать, какое поведение является и не является буллингом, а также знать, куда сообщать о таких случаях.
"Все сотрудники школы, включая учителей, административный и технические персонал, должны ежегодно проходить бесплатный онлайн курс "Как предотвратить насилие, травлю и кибербуллинг в школе", разработанный Агентством ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). Все новые сотрудники должны проходить данный курс в течение первого месяца с начала работы. В начале каждого учебного года в каждом классе необходимо проводить классные часы "Как защитить себя от буллинга и кибербуллинга". В рамках урока учителя, должны рассказать детям как определить буллинг и кибербуллинг, кому и как сообщать об этих случаях, чтобы сообщения не были ложными и злонамеренными. Обязательно должны разъяснить, какая помощь будет оказана детям, пострадавшим от буллинга, и какая помощь будет оказана ребенку, который совершил буллинг, какие меры воспитательного и дисциплинарного характера будут приняты к тем, кто совершил буллинг",- говорит Халида Ажигулова.
По словам уполномоченной по правам ребенка, в школе должен быть назначен координатор по защите детей от буллинга и кибербуллинга. Также на территории школы может быть установлен ящик доверия, где должны быть обязательно размещены инструкции как подать заявление и что грозит за ложную информацию. А еще в каждом классе должны быть минимум трое учеников, которых будут переизбирать каждый год, к которым другие ученики могут обращаться с сообщением о травли и которые должны обязательно сообщать об этих случаях координатору школы.
"Каждый сотрудник административного и технического персонала должен сразу сообщать координатору о любых случаях агрессивного поведения между школьниками, включая употребление ненормативной лексики. Нередко зачинщики травли сдерживают себя при виде учителей, но не обращают внимание на присутствие вахтеров, поваров или дворников", - говорит юрист.
При этом, говорит Халида Ажигулова, сотрудники школы всегда должны помнить, что в буллинге всегда виноват только агрессор. И не должны допускать какие-либо обвинения в адрес пострадавшего ребенка, например, что он или она спровоцировали буллинг и агрессию в свой адрес.
"Для ребенка, пострадавшего от буллинга, школа должна организовать психологическую поддержку: индивидуальные консультации педагога-психолога, направление ребенка на дополнительные формы образовательной деятельности в соответствии с интересами. Если ребенок-буллер хочет попросить прощения у пострадавшего ребенка, ему нужно об этом сообщить и узнать, готовы ли они принять извинения. Если ребенок пока не готов принять извинения, нужно дать время. Важно убедиться в искренней готовности ребенка принять извинения, и ни в коем случае нельзя давить на пострадавшего ребенка", - говорит юрист.
Для зачинщика травли в школе должны организовать психолого-педагогическое сопровождение, провести с ним беседу, узнать, не подвергается ли он сам психическому или физическому насилию в семье. Если причина не в этом, говорит специалист, то ребенку нужно разъяснить , почему его поведение признано буллингом, почему это поведение запрещено и какие правовые последствия оно может повлечь.
"Нужно принять дисциплинарные меры в отношении зачинщика буллинга. В случае подтверждения факта буллинга данный факт должен быть отражен в общем журнале регистрации сообщений о буллинге, а также в личном деле ученика, совершившего буллинг. И после третьего предупреждения должно быть автоматическое исключение из школы. С ребенком-буллером и его родителями должна быть проведена беседа по данному факту и должны быть разъяснены последствия. Ребенку-буллеру также должно быть дано право заслужить снятие взыскания, если в течение последующих 6 месяцев он будет соблюдать требования индивидуального плана работы и будет проявлять позитивное поведение в школе", - говорит Халида Ажигулова юрист, координатор образовательного проекта Street Law Kazakhstan по правам человека и защите детей от буллинга и кибербуллинга.
По данным детского фонда организации объединенных наций Казахстана, 66% детей в нашей стране сталкиваются со школьным насилием и дискриминацией. Почти половина стали жертвами насилия в школе, а четверть школьников сами стали буллерами.
-
Trend news
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 666
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 1278
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1093
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 794
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 3741
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 747
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 2167
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 4311
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 914
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1972
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2143
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 10060
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1511
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 13894
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1142
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 978
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1884
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1957
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1784
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1835
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 41996
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5248
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2042
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1679
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10729
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1853
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1603
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1807
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1420
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2246
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1495
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2621
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1366
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1763
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1517
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1742
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16500
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2010
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1645
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4618
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2417
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2983
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4001
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6592
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2500
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2017
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5245
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3695
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4288
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2998
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2832
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2272
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2193
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2295
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2069
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7493
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2349
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2313
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11242
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2818
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2486
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10171
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2882
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2462
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2464
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2389
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3738
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2596
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3153
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2812
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3233
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 3111
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2932
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3294
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2764
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2426
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6907
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2724
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3328
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2889
-
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1093
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 858
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 922
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 989
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 923
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1053
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1111
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1496
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1445
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1845
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1439
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1510
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1519
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2240
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2107
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1887
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1472
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2328
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1893
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2107
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2510
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2418
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2037
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2437
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2055
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2287
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2230
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2456
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2711
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2283
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2511
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2267
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2264
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2252
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2554
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2564
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2383
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2688
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2638
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2555
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4873
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3293
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3308
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3572
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3562
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3339
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3286
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4485
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3257
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3501
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3853
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3705
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3765
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3425
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3989
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3568
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3930
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3582
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3714
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5392
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 4043
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4145
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4377
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4689
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4714
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5377
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5893
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5180
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5368
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5369
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5710
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5594
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5483
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5632
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5919
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5812
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7381
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6585
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6827
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6894