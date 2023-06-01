Специалисты дали советы как защитить детей от буллинга

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В последнее время в стране все чаще начали говорить буллинге — проблеме, от которой нужно защитить несовершеннолетних. С травлей в школе, по официальным данным в Казахстане сталкивался каждый третий школьник. Не официально эта цифра, наверняка, выше. Высмеивание внешнего вида, проблемной кожи, неформального поведения или стиля, причиной насмешек одноклассников могут стать проблемы в учебе, и многое другое. Травле подвергаются и дети, чьи секреты, например данные личного дневника или симпатии становятся публичными. В День защиты детей корреспондент BaigeNews.kz поговорил со специалистами и узнал как защитить ребенка от буллинга.

Нурлана в школе буллили, или по простому "травили" за внешность. Молодой человек закончил школу 5 лет назад, но до сих пор помнит все фразы обидчиков.

"Обычно за внешность цепляются к девушкам, но и меня эта участь не обошла. У меня с детства большие уши, но я на это большого внимания не обращал пока не пошел в школу. А там началось, как меня только не обзывали. Сначала это казалось шуткой, я пытался переводить все в шутку, обзывал в ответ, придумывал изощренные "клички". Но когда человеку долгое время говорить что-то, невольно начинаешь задумываться, может это действительно так. И я начал комплексовать, даже отрастил волосы, чтобы они закрывали уши, правда, и это стало причиной насмешек", - говорит Нурлан.

А уже в переходной возрасте у молодого человека началось акне, что стало новой причиной насмешек сверстников.

"Когда у меня обсыпало все лицо, меня также начали обзывать. В общем началась новая волна шуток, которые меня задевали. Я, конечно, простил всех, кто надо мной издевался, но до сих пор, когда у меня на лице появляется хотя бы немного высыпаний, меня "триггерит", я вспоминаю, что мне говорили в школе. Своих детей я буду учить не обращать внимания на насмешки, буду говорить им, что они самые красивые, и если у них будут проблемы с кожей, будем решать их с дерматологом. Но буду надеться, что дети станут менее злыми", - говорит молодой человек.

Причин, за которые ребенка могут "затравить" в школе немало. И если некоторые насмешки могут и не "тронуть", другие могут повлиять на самооценку, развитие и желание учиться, говорят специалисты. По словам психолога, Германа Владимирова, буллинг в школе может повлиять на будущее ребенка, его самооценку и даже жизнь. Помочь своему чаду, уверен специалист, могут только родители.

"Нужно научиться выявлять, видеть, что у ребенка что-то происходит, не так страшен сам буллинг как то, что его никто не замечает. Педагог не успевает заметить, так как класс большой. А если родители видят что что-то не так, а они должны заметить, это их ребенок, если у него изменилось поведение, он не ест, закрывается, невнимательный, острожный, это явные знаки. Нужно поговорить с ребенком, но некоторые родители не обладают навыками общения с детьми, и если ребенок не смог открыться, нужно пообщаться с педагогом. С учителем можно выявить проблемы ребенка. Ведь это родительская зона ответственности. Кому то нужно физическое развитие или, ребенок, например, плохо читает, медленно читает вслух и его буллят. Нужно позаниматься с ребенком", - говорит психолог Герман Владимиров.

По словам психологов буллинг в школе зачастую носит массовый характер. Несовершеннолетние больше всего подвержены "стадному" инстинкту, когда один из них начинает что-либо делать, остальные подхватывают это. Редко кто встанет на защиту жертвы травли, большинство будут поддерживать зачинщика, другие молчаливо соглашаться. И даже те, кто раньше дружил с жертвой буллинга, могут отвернуться от него. Все потому что чаще всего нападают те, кто сильнее. И чтобы приобщиться к этой "силе" остальные дети стараются не отставать. Травля в школе может привести к снижению самооценки, ведь в таком возрасте дети воспринимают любые реплики в их сторону очень остро. Травля может привести и к печальным последствиям, нервная система ребенка может не выдержать нападок. Поэтому к каждому случаю буллинга следует относиться с внимательностью, считают специлаисты.

Чаще всего буллинг происходит с молчаливого согласия взрослых. Педагогам зачастую некогда, а некоторым все равно, как общаются и ведут себя дети, главное, чтобы успеваемость была. Именно поэтому важно пресекать такие случаи на корню, говорят специалисты. И проводить профилактику.

Халида Ажигулова, юрист, координатор образовательного проекта Street Law Kazakhstan по правам человека и защите детей от буллинга и кибербуллинга, уполномоченная по правам ребенка города Алматы, при поддержке антибуллингового сообщества. Она разработала протокол для организаций среднего образования по работе с проблемой буллинга, где подробно расписала алгоритмы действий для школ по профилактике, выявлению, пресечению буллинга. По ее словам, для эффективного выявления случаев буллинга, все участники образовательного процесса должны правильно понимать, какое поведение является и не является буллингом, а также знать, куда сообщать о таких случаях.

"Все сотрудники школы, включая учителей, административный и технические персонал, должны ежегодно проходить бесплатный онлайн курс "Как предотвратить насилие, травлю и кибербуллинг в школе", разработанный Агентством ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). Все новые сотрудники должны проходить данный курс в течение первого месяца с начала работы. В начале каждого учебного года в каждом классе необходимо проводить классные часы "Как защитить себя от буллинга и кибербуллинга". В рамках урока учителя, должны рассказать детям как определить буллинг и кибербуллинг, кому и как сообщать об этих случаях, чтобы сообщения не были ложными и злонамеренными. Обязательно должны разъяснить, какая помощь будет оказана детям, пострадавшим от буллинга, и какая помощь будет оказана ребенку, который совершил буллинг, какие меры воспитательного и дисциплинарного характера будут приняты к тем, кто совершил буллинг",- говорит Халида Ажигулова.

По словам уполномоченной по правам ребенка, в школе должен быть назначен координатор по защите детей от буллинга и кибербуллинга. Также на территории школы может быть установлен ящик доверия, где должны быть обязательно размещены инструкции как подать заявление и что грозит за ложную информацию. А еще в каждом классе должны быть минимум трое учеников, которых будут переизбирать каждый год, к которым другие ученики могут обращаться с сообщением о травли и которые должны обязательно сообщать об этих случаях координатору школы.

"Каждый сотрудник административного и технического персонала должен сразу сообщать координатору о любых случаях агрессивного поведения между школьниками, включая употребление ненормативной лексики. Нередко зачинщики травли сдерживают себя при виде учителей, но не обращают внимание на присутствие вахтеров, поваров или дворников", - говорит юрист.

При этом, говорит Халида Ажигулова, сотрудники школы всегда должны помнить, что в буллинге всегда виноват только агрессор. И не должны допускать какие-либо обвинения в адрес пострадавшего ребенка, например, что он или она спровоцировали буллинг и агрессию в свой адрес.

"Для ребенка, пострадавшего от буллинга, школа должна организовать психологическую поддержку: индивидуальные консультации педагога-психолога, направление ребенка на дополнительные формы образовательной деятельности в соответствии с интересами. Если ребенок-буллер хочет попросить прощения у пострадавшего ребенка, ему нужно об этом сообщить и узнать, готовы ли они принять извинения. Если ребенок пока не готов принять извинения, нужно дать время. Важно убедиться в искренней готовности ребенка принять извинения, и ни в коем случае нельзя давить на пострадавшего ребенка", - говорит юрист.

Для зачинщика травли в школе должны организовать психолого-педагогическое сопровождение, провести с ним беседу, узнать, не подвергается ли он сам психическому или физическому насилию в семье. Если причина не в этом, говорит специалист, то ребенку нужно разъяснить , почему его поведение признано буллингом, почему это поведение запрещено и какие правовые последствия оно может повлечь.

"Нужно принять дисциплинарные меры в отношении зачинщика буллинга. В случае подтверждения факта буллинга данный факт должен быть отражен в общем журнале регистрации сообщений о буллинге, а также в личном деле ученика, совершившего буллинг. И после третьего предупреждения должно быть автоматическое исключение из школы. С ребенком-буллером и его родителями должна быть проведена беседа по данному факту и должны быть разъяснены последствия. Ребенку-буллеру также должно быть дано право заслужить снятие взыскания, если в течение последующих 6 месяцев он будет соблюдать требования индивидуального плана работы и будет проявлять позитивное поведение в школе", - говорит Халида Ажигулова юрист, координатор образовательного проекта Street Law Kazakhstan по правам человека и защите детей от буллинга и кибербуллинга.

По данным детского фонда организации объединенных наций Казахстана, 66% детей в нашей стране сталкиваются со школьным насилием и дискриминацией. Почти половина стали жертвами насилия в школе, а четверть школьников сами стали буллерами.