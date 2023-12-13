"Специалистов не хватает на объектах" - депутат об авариях на теплосетях

Депутат Юлия Кучинская в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, заявила, что аварии в теплосетях в городах Казахстана, связаны не только с инфраструктурой, но и нехваткой специалистов, передаёт BaigeNews.kz.

"Как человек, имевший опыт работы в сфере образования, считаю важным отметить, что проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры. Во многом это тотальный дефицит профессиональных кадров. Сегодня во многих городах просто некому провести профессиональный аудит состояния сетей, выработать план устранения неполадок и обеспечить качественное исполнение данных работ. Причем, данная проблема касается не только теплоэнергетики. На сегодняшний день проблему отсутствия кадров поднимают все коммунальные службы, сельхозпредприятия, предприятия промышленного сектора, строительные компании и другие. Элементарно, сегодня найти профессионального электрика, слесаря, сантехника – великая удача", — сказала депутат.

Она привела в пример Аркалыкскую ТЭЦ, которую не могли запустить на полную мощность в течение двух лет после реконструкции.

“Никто из специалистов не мог найти неисправность. Пришлось пригласить специалиста из другой страны, который за день разобрался, в чём проблема", — сказала депутат.

По словам депутата, правительство до сих пор не выработало системного видения по насыщению рынка труда техническими кадрами с навыки, отвечающими требованиям времени.

Юлия Кучинская считает необходимым выработать системное видение по технологическому развитию страны и решению вопросов подготовки кадров. По ее мнению, нужно полностью пересмотреть систему профессиональной ориентации в школах. Также нужно создать условия для развития и роста технических специалистов, усилить взаимодействие бизнеса и учебных заведений в вопросах подготовки и сопровождения обучающихся. Также необходимо расширить практику создания учебных центров на производствах по переквалификации работников, считает депутат.