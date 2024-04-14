Специалистам удалось спасти от подтопления почти три тысячи домов в Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области спасатели МЧС не допустили подтопления микрорайонов, в которых расположено 2987 жилых домов и 99 административных здании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Среди спасённых от подтопления объектов: 9 школ, 8 детских садов, три общежития, три частных поликлиники, 197 субъектов бизнеса.

Сегодня всего откачано 2869 кубометров воды. Также вице-министр по ЧС Серик Тулювгалиевич с заместителем председателя Комитета противопожарной службы полковником Маргуланом Аманбаевым совершили аэровизуальный облёт территории", — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что по всему Казахстану остаются подтопленными более четырех тысяч домов. Сначала паводков в стране спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. При этом в свои дома уже вернулись 11 674 человека.