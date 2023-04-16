Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю

Фото: Lada.kz

Житель Актау по имени Артём рассказал продолжение истории о сове, которую он спас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам Артёма, приютившего на короткое время сову, он через шприц напоил птицу водой. Мясо есть сова не стала, только слегка поклевала. Птица шипела и пыталась даже укусить своего спасителя.

"Была надежда, что откликнутся специалисты, но увы. Держать птицу дома смысла не было, потому что она активно прыгала в коробке и видно было, что она беспокоится в неволе, — говорит Артём.

Мужчина с друзьями вывезли сову в сторону бывшей резиденции президента.

По словам жамбылского орнитолога-любителя Малика Нурусбекова, это ушастая сова. Специалист отметил, что если имеются специалисты на месте, то желательно нужно было бы осмотреть птицу. Если с ней всё нормально, то желательно ее отпустить на волю.

Напомним, птица ударилась об окно на четвертом этаже в доме в 9 микрорайоне Актау и упала на землю.