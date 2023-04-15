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lada.kz Сегодня, 22:22
136
Сегодня, 22:22
136
Фото: lada.kz

Житель Актау спас сову

Сова врезалась в пятиэтажку в Актау. Птицу подобрали жильцы дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказал житель дома №11 в 9 микрорайоне Артём, об их окно на четвертом этаже внезапно ударилась птица.

Сова упала. Когда Артём быстро спустился вниз, птица уже стояла на лапках. Молодой человек взял ее аккуратно в руки и поднялся домой. Поместили пернатую гостью в коробку.

"Первое время она вела себя активно, прыгала. Сейчас же сидит спокойно. Пока еще не поили ее и не кормили. Просим откликнуться орнитологов и посоветовать, как в дальнейшем поступить с птицей? — говорит Артём.

 

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Сегодня, 22:22
136
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