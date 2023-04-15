Житель Актау спас сову

Фото: lada.kz

Сова врезалась в пятиэтажку в Актау. Птицу подобрали жильцы дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказал житель дома №11 в 9 микрорайоне Артём, об их окно на четвертом этаже внезапно ударилась птица.

Сова упала. Когда Артём быстро спустился вниз, птица уже стояла на лапках. Молодой человек взял ее аккуратно в руки и поднялся домой. Поместили пернатую гостью в коробку.