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Спасатели взобрались на балкон, спасая двух детей-погодок в Косшы

Вчера, 23:14
АВТОР
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Telegram/qr_tjm Вчера, 23:14
Вчера, 23:14
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Фото: Telegram/qr_tjm

Спасатели взобрались на балкон, чтобы спасти двух детей-погодок в Косшы В городе Косшы в Акмолинской области сотрудники ДЧС спасли двух детей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Инцидент произошел 17 марта в 17.03 в одном из многоэтажных домов по ул.Республика. Спасателям пришлось проникнуть на балкон, чтобы спасти двух детей-погодок.

 "Посредством трехколенной лестницы через балконное помещение третьего этажа спасатели открыли двери хозяйке квартиры. В результате оперативным и слаженным действиям спасателей спасены дети 2019 и 2020 года рождения",  рассказали в ведомстве.

Детей благополучно передали их матери. В медицинской помощи они не нуждались.

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