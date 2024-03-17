Спасатели взобрались на балкон, спасая двух детей-погодок в Косшы

Спасатели взобрались на балкон, чтобы спасти двух детей-погодок в Косшы В городе Косшы в Акмолинской области сотрудники ДЧС спасли двух детей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Инцидент произошел 17 марта в 17.03 в одном из многоэтажных домов по ул.Республика. Спасателям пришлось проникнуть на балкон, чтобы спасти двух детей-погодок.

"Посредством трехколенной лестницы через балконное помещение третьего этажа спасатели открыли двери хозяйке квартиры. В результате оперативным и слаженным действиям спасателей спасены дети 2019 и 2020 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Детей благополучно передали их матери. В медицинской помощи они не нуждались.