Спасатели вытащили из снежного плена 326 человек в Жамбылской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Жамбылской области за прошедшие сутки пожарные-спасатели Жуалынского,Сарысусского и Кордайского районов в общей сложности на трех участках автодороги республиканского и областного значения спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 326 человек, среди которых 72 дети, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей подразделений Депаратамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, никто из спасенных не нуждался в медицинской помощи. Кроме того, среди спасенных граждан были и те, кто выразил слова благодарности за оказание помощи в столь сложной ситуации", - сообщили в ведомстве.

Департамент по ЧС Жамбылской области призвал граждан быть внимательнее при выезде из дома, обязательно обращать внимание на входящие сообщения и иметь при себе теплые вещи. В случае ЧС или необходимости оказания помощи водителей просят незамедлительно звонить на номер "112".