  • 26 Марта, 23:41
  • BAIGENEWS

Спасатели предотвратили подтопление посёлка Агадырь в Карагандинской области

Сегодня, 22:11
АВТОР
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Иллюстративное фото/МЧС РК Сегодня, 22:11
Сегодня, 22:11
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Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК

В посёлке Агадырь 26 марта в результате интенсивного таяния снега и поступления влаги с прилегающих склонов и степи создалась угроза переполнения и разлива воды из арычной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

"Для устранения угрозы подтопления жилых массивов и объектов хозяйствования силами МИО (80 человек и 19 единиц техники) на месте организованы возведение защитной насыпи и укладка мешкотар. Для координации действий сил и средств и принятия заблаговременных мер по предупреждению возможных подтоплений на место осуществлён вылет замакима Карагандинской области Асанова и начальника ДЧС области Катпанова", - сообщили в ДЧС.

В регион также направили спасателей и технику из Караганды.

Подтоплений домов не допущено.

 

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