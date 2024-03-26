Спасатели предотвратили подтопление посёлка Агадырь в Карагандинской области
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В посёлке Агадырь 26 марта в результате интенсивного таяния снега и поступления влаги с прилегающих склонов и степи создалась угроза переполнения и разлива воды из арычной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
"Для устранения угрозы подтопления жилых массивов и объектов хозяйствования силами МИО (80 человек и 19 единиц техники) на месте организованы возведение защитной насыпи и укладка мешкотар. Для координации действий сил и средств и принятия заблаговременных мер по предупреждению возможных подтоплений на место осуществлён вылет замакима Карагандинской области Асанова и начальника ДЧС области Катпанова", - сообщили в ДЧС.
В регион также направили спасателей и технику из Караганды.
Подтоплений домов не допущено.
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