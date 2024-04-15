Спасатели предотвратили подтопление двух сёл в Акмолинской области
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14 апреля 2024 года на дамбе системы лиманного орошения АЛВА, расположенной в Целиноградском районе Акмолинской области между населенными пунктами Каражар и Акмол, произошел перелив из-за сильных волн. На сегодняшний день перелив между населенными пунктами устранен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Были экстренно подняты личный состав ДЧС и МИО. В помощь также пришли жители села Каражар и Караоткель. Всеми силами перелив был устранен. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.
"На сегодняшний день 15 апреля на дамбе системы лиманного орошения АЛВА проводятся мероприятия по укреплению мешкотарой внутреннего тела дамбы силами отряда Службы государственной охраны в количестве 60 человек", - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.
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