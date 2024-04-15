Спасатели предотвратили подтопление двух сёл в Акмолинской области

14 апреля 2024 года на дамбе системы лиманного орошения АЛВА, расположенной в Целиноградском районе Акмолинской области между населенными пунктами Каражар и Акмол, произошел перелив из-за сильных волн. На сегодняшний день перелив между населенными пунктами устранен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Были экстренно подняты личный состав ДЧС и МИО. В помощь также пришли жители села Каражар и Караоткель. Всеми силами перелив был устранен. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.