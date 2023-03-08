Спасатели перевозят сельчан через подтопленную дорогу в Жетысуской области

Фото: ДЧС Жетысуской области

Спасатели в Жетысуской области перевозят местных жителей через подтопленную автодорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.



Уже на протяжении нескольких дней в области из-за интенсивного снеготаяния, резкого потепления и дождей происходят тало-дождевой склоновый сток, повышение уровня воды в реках, перелив талых вод через автодороги и подтопления дворов.

По данным ДЧС, в основном паводки зарегистрированы в Кербулакском районе, так как большая часть населённых пунктов района расположена в предгорной местности и в этом году там имеется большое снегонакопление (зимой высота снежного покрова составляла до 100 сантиметров и более). А за последние несколько дней температурный фон в районе повысился до 10-15 градусов тепла, что приводит к быстрому таянию снега.

"7 марта в Кербулакском районе произошёл перелив талой воды через дорожное полотно автодороги областного значения Малайсары-Сарыозек. Подтопленный участок автодороги находится в низине, где имеется трубчатый переход, который не справился с большим потоком воды, прибывающим с большой площади водосбора полей и предгорья. В результате местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте", - рассказали в ДЧС.

Сотрудники ДЧС (10 сотрудников и две единицы техники) оказывают помощь по перевозке местных жителей. В общем через переливаемый участок дороги перевезены более 50 человек, из них 14 детей.

На 22.30 часов уровень воды снизился, имеется возможность для проезда грузовых и внедорожных автомобилей. Организованно дежурство дорожных служб.

8 марта 2023 года Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области - ответственного за содержание внутриобластных автодорог будет осуществлено обследование с принятием соответствующих мер по устранению нарушения функционирования проезда.

Угрозы подтопления жилым домам нет.