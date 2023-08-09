Спасатели нашли тело пропавшего туриста в горах Алматы

Сегодня в горах Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

"Предварительно это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин Российской Федерации 1984 года рождения убыл в горы утром 5 августа и пропал", - говорится в сообщении.

Личность туриста, погибшего в горах, устанавливается. Поисково-спасательные работы проводились круглосуточно.

По информации МЧС, казахстанские спасатели ежегодно спасают в горах порядка 160 туристов. С начала текущего года в горной местности спасено 152 человек.

МЧС рекомендует не выходить в горы в одиночку.