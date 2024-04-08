Спасатели из Улытау и Караганды отправились на помощь в СКО

В связи с осложнением паводковой ситуации в Северо-Казахстанской области оперативная группа ДЧС Улытауской области выехала в Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz.

На помощь коллегам отправились 33 человека личного состава ДЧС на четырёх единицах техники. У них с собой четыре мотопомпы и три лодки.

Кроме того, в СКО направили спасателей из Караганды.

"Группировка сил и средств ДЧС Карагандинской области прибыла в СКО и Костанайскую область для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Спасатели выполняют работы по заполнению мешкотары инертным материалом (заполнено порядка 1000 мешков). Работает инженерная техника по доставке инертного материала. В случае возникновения угрозы населению для оповещения работает мобильный комплекс оповещения", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

В посёлке Тобол Костанайской области курсирует высокопроходимая автобусная техника, предназначенная для обогрева и питания пострадавшего населения и личного состава.

Всего из Караганды на помощь выехали 115 человек личного состава, 14 единиц техники, 27 мотопомп и шесть плавсредств.