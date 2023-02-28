"Спасатели из Казахстана переживали горе вместе с нами" — советник посла Турции

Фото: BaigeNews.kz/Алина Алиева

Возложение цветов к мемориалу в знак благодарности сотрудникам департамента по ЧС прошло в Астане.

Сегодня, в преддверии Дня благодарности, аппарат акима района "Байқоңыр" и столичный департамент по чрезвычайным ситуациям на аллее "Спасателей" организовали мероприятие, посвящённое самоотверженным подвигам и благодарности работникам сферы чрезвычайных ситуаций, проявляющим самоотверженность в службе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"От всей души поздравляю всех с 1 марта – Днём благодарности! Причина, по которой мы сегодня собрались на площади "Спасателей" в нашем районе, — это самоотверженное мужество и благодарность работникам спасательной сферы, которые неукоснительно выполняют свою профессиональную задачу на благо страны, проявляют самоотверженность и самоотверженность в службе. В стихийных бедствиях, произошедших в последние годы нашей страны, сотрудники по чрезвычайным ситуациям, служащие в каждом регионе, сжав кулаки и с явным мужеством справились со своими обязанностями. По сути, это деятельность настоящих отважных граждан. Немало спасателей, которые заступились за чужие жизни и погибли. В их числе столичный спасатель Аскар Забикулин. Подвиг героев никогда не должен быть забыт. Кроме того, вы знаете, что недавно в Турции произошло землетрясение. В братскую Турцию были направлены спасатели и врачи из нашей страны. Наши спасатели спасли несколько человек. Благодарим наших граждан, которые служили в Турции днем и ночью!", — сказал аким района "Байконыр" города Астана Ерлан Жаулыбаев.

В ходе мероприятия в память о героях, погибших на службе, школьники возложили цветы к памятнику спасателю и объявлена минутная тишина. Кроме того, учащиеся исполнили песню в благодарность сотрудникам ДЧС и посвятили им благодарственный флешмоб.

"Героизм спасателей в мирный день воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма и мужество, формирует боевой дух и сплочённость. В этой связи, хочется пожелать успехов в ответственной, трудной и достойной деятельности, крепкого здоровья тем, кто стоит на страже нашей безопасности, благополучия их семьям! Выражаем огромную благодарность работникам спасательной сферы, а наши герои, отдавшие свою душу, навсегда останутся в нашей памяти", — отметила пресс-секретарь аппарата акима района "Байқоңыр" Үкілім Амангелді.

По словам заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных ДЧС города Астаны, полковника гражданской защиты Ермека Абикеева, Казахстан может гордиться своими героями, которые каждый день по всей стране, рискуя жизнью, спасают людей.

"Сегодня в рамках празднования Дня благодарности учениками средних школ начальных и старших классов было проведено мероприятие в знак благодарности нашим сотрудникам, проявившим мужество и долг перед Республикой Казахстан в связи с последними событиями. Особенно хотелось бы подчеркнуть героизм наших ребят во время тушения обширного пожара в Костанайской области в прошлом году, спасательных работ во время чрезвычайной ситуации в Экибастузе, а также поиска и спасения людей из-под завалов в результате сильного землетрясения в Турции", — сказал спикер.

Он также рассказал, почему когда-то сам решил посвятить себя спасению жизней казахстанцев.

"В этой сфере я проработал уже двадцать пять лет, можно сказать юбилей. Сейчас уже и не вспомню, была ли работа спасателем моей мечтой детства, но могу сказать точно, я нашёл себя в этой профессии. По окончании учёбы в Академии гражданской защиты в городе Кокшетау я получил офицерскую должность и с 1998 года по сегодняшний день работаю в данной структуре, оказываю посильную помощь пострадавшему населению, несу службу. Я считаю, что у нас добросовестная, гордая и честная профессия. На смену старшему поколению в ряды спасателей и пожарных уже приходит наша молодёжь и проявляет себя с лучшей стороны. Как правило, приходя сюда совсем молодыми, спасатели посвящают этой работе долгие годы и это становится их призванием. У меня есть коллеги, которые трудятся в нашей сфере десятками лет, но, независимо от должности и возраста, продолжают нести службу и помогать нашим согражданам и соседним странам", — подчеркнул Ермек Абикеев.

Большую благодарность спасателям из Казахстана выразил советник посла Турции по коммуникациям Махмут Шевкет Байрам.

"Для нашей страны было отрадно видеть, что Казахстан сразу же отозвался на помощь нашей республике и сделал все возможное, чтобы помочь турецкому народу, попавшему в беду. Чувствовать от братского народа моральную, материальную и физическую поддержку — это дорогого стоит и нам было крайне приятно. Мы видели, как казахский народ искренне скорбел вместе с нами и молился за целостность и сохранность турецкого народа. Пережитые нашей страной бедственные события способствовали укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Турцией. Смотря на труд, усилия и горячие намерения казахстанцев мы испытываем большое чувство благодарности", — сказал советник посла.

Отдельную благодарность от лица турецких граждан он выразил казахстанским сотрудникам МЧС. Они лично присутствовали и работали на местах событий в составе двух групп.

"То горе, которое переживал наш народ, мы увидели в глазах спасателей из Казахстана, они искренне сочувствовали нам. Это ещё раз подтвердило, что наши дружеские и братские отношения существуют не только на официальном государственном уровне, но и на уровне простых граждан. Казахстанские спасатели героически справлялись со своими обязанностями в Турции до последнего пота", — подчеркнул Махмут Шевкет Байрам.

Фото Алины Алиевой