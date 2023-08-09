Спад жары прогнозируют синоптики в Казахстане

Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz .

"После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона. В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострение фронтальных разделов", - сообщили синоптики.

По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 метров в секунду. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.