Спад жары прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 21:04
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Сегодня, 21:04Сегодня, 21:04
188Фото: pxhere.com
"После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона. В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострение фронтальных разделов", - сообщили синоптики.
По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 метров в секунду. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.
Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.
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