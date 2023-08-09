  • 9 Августа, 22:34
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Спад жары прогнозируют синоптики в Казахстане

Сегодня, 21:04
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pxhere.com Сегодня, 21:04
Сегодня, 21:04
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Фото: pxhere.com

Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона. В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострение фронтальных разделов", - сообщили синоптики.

По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 метров в секунду. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.

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