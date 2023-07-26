Создателей Sincere System Group подозревают в руководстве финансовой пирамиды

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Представители компании S-Group обещали вкладчикам в Алматы высокую доходность.

Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по Алматы, передаёт Baigenews.kz.

Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от шести процентов до восьми процентов в месяц или более 70 процентов в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов.

Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере пяти процентов от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом, клиентам не предоставлялись, какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения "в виде содержания под стражей".

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ.



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