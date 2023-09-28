Создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов предложил Токаев в Германии
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Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Федеральным канцлером Германии в расширенном составе, где предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней Рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.
Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.
Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зелёного" водорода.
В данном контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зелёного" водорода в Мангистауской области.
Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.
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