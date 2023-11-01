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Совместный сельскохозяйственный комитет основали Казахстан и Нидерланды

1 Ноября, 16:48
АВТОР
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МСХ РК 1 Ноября, 16:48
1 Ноября, 16:48
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Фото: МСХ РК

Казахстан и Нидерланды подписали меморандум о взаимопонимании и создании совместного сельскохозяйственного комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на встрече с нидерландской стороной заявил, что в рамках подписанного меморандума представители Казахстана и Нидерландов будут встречаться ежегодно, а также приглашать на заседания представителей бизнеса и специалистов.

Вице-министр озвучил предложения казахстанской стороны по сотрудничеству. Он предложил организовать программу студенческого обмена между университетами, а также выделить совместные гранты для казахстанских студентов и специалистов на обучение в аграрных университетах Нидерландов.

Также, по словам Азата Султанова, в рамках меморандума планируется активизировать работу в области обмена опытом в области ветеринарии.

"Поступило предложение от нидерландской ветеринарной компании Royal GD о готовности реализовать проект в области профилактики и лечения болезней животных. Он предусматривает изучение казахстанского опыта и выработку рекомендаций по ее усовершенствованию", - пояснил Султанов.

Вице-министр также высказал заинтересованность в том, что развивать семеноводства в Казахстане.

"Учитывая богатый опыт Нидерландов, сельскохозяйственной отрасли РК пойдет на пользу изучение масштабного производства семян сельхозкультур", - сказал он.

Азат Султанов попросил комитет рассмотреть возможность направления аналитической информации об историческом опыте Нидерландов.

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