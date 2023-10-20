Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования", - говорится в сообщении.

В целом, повышением будет охвачено порядка 87 тыс. лиц, утративших трудоспособность, и 59 тыс. семей, потерявших кормильца. На эти цели будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.