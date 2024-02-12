Женщина с инвалидностью подала в суд на авиаперевозчика в Алматы

Суд помог женщине с инвалидностью взыскать с авиакомпании материальный и моральный вред, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

По информации суда, женщина с инвалидностью 2 группы с заболеванием, не позволяющим самостоятельно передвигаться без инвалидной коляски, вылетела авиарейсом Алматы–Бангкок в Таиланд для получения комплекса лечебных, профилактических, оздоровительных и реабилитационных процедур.

"Перед вылетом наземные службы аэропорта обязали ее сдать инвалидное кресло в багаж, обещав вернуть его после приземления. По прибытию в аэропорт Бангкока женщина выяснила, что сданное в багаж инвалидное кресло не прибыло в аэропорт пункта назначения, в результате чего она осталась без средства передвижения и неделю не могла выйти из номера, куда добралась с посторонней помощью. В дальнейшем из-за бездействия авиаперевозчика по урегулированию спора женщина была вынуждена приобрести новое кресло в военном госпитале", - говорится в сообщении.

С требованием о возмещении морального вреда и убытка женщина обратился в суд с иском к авиаперевозчику.

"Суд первой инстанции удовлетворил ее требования: с ответчика взысканы 1 миллион тенге в счет возмещения морального вреда. Ввиду возмещения убытка ответчиком, в части взыскания стоимости инвалидного кресла отказано", - отметили в суде.

Согласно нормам Закона о защите прав потребителей, потребители имеют право на компенсацию морального вреда, причиненных вследствие недостатков товара (работы, услуги).