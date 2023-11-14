  • 14 Ноября, 12:20
  • BAIGENEWS

Сотрудников "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане задержали за вымогательство

Сегодня, 10:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
316
Фото: Baigenews.kz

Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" задержаны за вымогательство денег у жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Как сообщили в АФМ, незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов за положительное разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

В результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Ұлытау анализа была выявлена системная проблема в сфере газификации на территории области.

Самое читаемое

Наверх