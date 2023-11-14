Сотрудников "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане задержали за вымогательство
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
316Фото: Baigenews.kz
Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" задержаны за вымогательство денег у жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Как сообщили в АФМ, незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов за положительное разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.
В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей".
В результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Ұлытау анализа была выявлена системная проблема в сфере газификации на территории области.
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