Сотрудников "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане задержали за вымогательство

Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" задержаны за вымогательство денег у жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Как сообщили в АФМ, незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов за положительное разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

В результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Ұлытау анализа была выявлена системная проблема в сфере газификации на территории области.