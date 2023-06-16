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Сотрудников карагандинской колонии поставили на гвозди
В карагандинской колонии № 33 для профилактики эмоционального выгорания, стресса и тревоги психолог решила использовать нетрадиционный метод. Специалист поставила сотрудников учреждения на гвозди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Гвоздетерапия – применение доски с гвоздями в положении лёжа либо стоя. Такая доска называется садху. Психолог считает, что если стоять на гвоздях, улучшается здоровье, человек избавляется от стресса и восполняет запас энергии.
"Ежедневно в обычной жизни наши сотрудники сталкиваются с негативными эмоциями, стрессовыми ситуациями, кто-то из них тревожится и находится в депрессивном состоянии. Не всегда такое можно преодолеть обычным способом. Когда я предложила сотрудникам встать на гвозди, первая реакция была – страх. Не каждый был готов пройти такое "испытание", но всё же некоторые решили попробовать", – рассказала инспектор-психолог Айдана Қасмедия.
Сотрудники, прошедшие данный метод, отметили, что у них повысилась работоспособность и улучшилось настроение.
"Встав на гвозди, первое, что я испытала – дискомфорт. Внутри меня было ощущение страха и опасения, я старалась внимательно слушать психолога. Всё это время она находилась рядом и держала меня за руку. После того, как я простояла на гвоздях пять минут, почувствовала прилив сил. С помощью этой техники я справилась с чувством страха и некоторыми эмоциями, которые меня так беспокоили", – поделилась оперуполномоченный режимного отдела Айгерим Бейсбекова.
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