Сотрудников ДЧС осудили в Костанае
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Осуждена группа сотрудников ДЧС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
В суде №2 Костаная предстали 15 сотрудников ДЧС по уголовному делу по факту мошенничества, получения взятки, покушения на дачу взятки, дачи взятки должностному лицу и посредничества во взяточничестве.
По данным суда, в течение 2022 года сотрудники пожарных частей Наурзумского, Амангельдинского, Узункольского, Аулиекольского района Костанайской области обращались к заместителю начальника ПЧ Наурзумского района Ш. с просьбой оказать содействие в вопросах прохождения ими периодической аттестации, присвоения им классной квалификации и их поступления на правоохранительную службу в органы гражданской защиты.
Для решения этих вопросов Ш. обращался к главному специалисту инспекции по личному составу ДЧС А., который в свою очередь, используя служебное положение, ввёл Ш. в заблуждение и создал у него ошибочное мнение относительно имеющейся якобы у него возможности оказания такого содействия, за что требовал денежные вознаграждения в размере от 30 тыс. до 150 тыс. тенге. В дальнейшем запрашиваемые А. суммы переводились на его банковский счет.
Кроме того, сотрудник ПЧ Аулиекольского района Т. и стажёр Ж. обращались к начальнику пожарного поста посёлка Кушмурун Е. по вопросу оказания содействия получении классной квалификации, трудоустройстве и продвижении по службе.
В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимым А., М., Т., Е., А. и Д. в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет, а остальным - в виде штрафа в размере от 600 тыс. тенге до семи миллионов тенге.
Суд назначил следующее наказание:
- А. - в виде пяти лет лишения свободы с лишением специального звания "подполковник гражданской защиты";
- Ш. в виде двух лет ограничения свободы;
- остальным осужденным в виде штрафа в размере от 600 тыс. тенге до 3,6 миллиона тенге.
М. и Е. признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их деяниях состава уголовного правонарушения.
Приговор не вступил в законную силу.
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