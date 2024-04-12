Сотрудники СГО помогают бороться с паводком в Акмолинской области
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
68Фото: скриншот
Сотрудники службы государственной охраны (СГО РК) идут на помощь спасателям в ликвидации последствий паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В эти минуты в селе Жибек Жолы Акмолинской области группировка сил Службы государственной охраны РК ведёт аварийно-спасательные работы.
Сотрудники СГО укрепляют берег насыпной дамбы близ населенного пункта и оказывают медицинскую помощь пострадавшим от паводков местным жителям", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в селе Жибек жолы Акмолинской области круглосуточно проводятся противопаводковые работы. В связи с повышением уровня воды талых вод образовалась угроза подтопления жилых домов.