  • 12 Апреля, 12:30
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Сотрудники СГО помогают бороться с паводком в Акмолинской области

Сегодня, 12:10
АВТОР
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скриншот Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: скриншот

Сотрудники службы государственной охраны (СГО РК) идут на помощь спасателям в ликвидации последствий паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В эти минуты в селе Жибек Жолы Акмолинской области группировка сил Службы государственной охраны РК ведёт аварийно-спасательные работы.

Сотрудники СГО укрепляют берег насыпной дамбы близ населенного пункта и оказывают медицинскую помощь пострадавшим от паводков местным жителям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в селе Жибек жолы Акмолинской области круглосуточно проводятся противопаводковые работы. В связи с повышением уровня воды талых вод образовалась угроза подтопления жилых домов.

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