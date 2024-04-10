Посёлок близ Астаны находится под угрозой подтопления
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
180Фото: скриншот
В селе Жибек жолы Акмолинской области круглосуточно проводятся противопаводковые работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В связи с повышением уровня воды талых вод в с.Жибек жолы Акмолинской области образовалась угроза подтопления жилых домов.
"На данный момент проводятся работы по возведению и укреплению земляного вала, подготовлено свыше 2300 тонн инертного материала, уложено свыше 35 тысяч мешкотары. В круглосуточном режиме работают ДЧС, МИО, волонтеры и местные жители", - говорится в сообщении.
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