Посёлок близ Астаны находится под угрозой подтопления

В селе Жибек жолы Акмолинской области круглосуточно проводятся противопаводковые работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



В связи с повышением уровня воды талых вод в с.Жибек жолы Акмолинской области образовалась угроза подтопления жилых домов.

"На данный момент проводятся работы по возведению и укреплению земляного вала, подготовлено свыше 2300 тонн инертного материала, уложено свыше 35 тысяч мешкотары. В круглосуточном режиме работают ДЧС, МИО, волонтеры и местные жители", - говорится в сообщении.