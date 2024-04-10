Сотрудники КТЖ неправомерно задерживали контейнеры из Кыргызстана

Алматинской транспортной прокуратурой установлен факт злостного нарушения прав предпринимателя со стороны структурного подразделения АО "НК "КТЖ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

В частности, руководством вагонного депо неправомерно задерживались транзитные контейнеры с сухофруктами предпринимателя из Кыргызстана.

"В качестве причины отцепки вагонов указывалось их техническое непригодное состояние. Надзорным органом установлено, что у сотрудников железнодорожной организации отсутствовали фактические основания для удержания груза, вагоны находились в исправном состоянии и своевременно прошли все ремонтные работы", - говорится в сообщении.

По акту надзора транспортной прокуратуры, незаконно удержанные контейнеры иностранного субъекта бизнеса отправлены по своему маршруту, начисленная сумма за простой вагонов отменена.

"Кроме того, виновное должностное лицо –заместитель директора Алматинского эксплуатационного вагонного депо освобожден от занимаемой должности, а первый руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре.