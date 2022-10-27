Сотрудничество в экономике и торговле обсудили представители Казахстана и Узбекистана

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Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-премьеры Узбекистана Жамшид Ходжаев и Журабек Мирзамахмудов, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече Смаилов отметил, что Узбекистан - основной торгово-экономический партнёр Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 33 процента. Положительная динамика сохраняется.

Премьер-министр подчеркнул, что большой вклад в укрепление экономического сотрудничества между государствами вносят казахстанско-узбекская Межправительственная комиссия и Форум межрегионального сотрудничества.

Как отметил Жамшид Ходжаев, Казахстан является для Узбекистана стратегическим партнером, поэтому руководство страны готово и дальше укреплять комплексное взаимодействие.

"Нам нужно наращивать темпы кооперации. Если у нас будет много стратегических кооперационных проектов, это позволит дать толчок развитию бизнеса и снятию барьеров в торговле. В целом мы готовы тщательно работать над увеличением взаимного товарооборота", — сказал Жамшид Ходжаев.