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  • Сотрудничество в экономике и торговле обсудили представители Казахстана и Узбекистана
t.me/KZgovernment Сегодня, 16:31
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Фото: t.me/KZgovernment

Сотрудничество в экономике и торговле обсудили представители Казахстана и Узбекистана

Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-премьеры Узбекистана Жамшид Ходжаев и Журабек Мирзамахмудов, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече Смаилов отметил, что Узбекистан - основной торгово-экономический партнёр Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 33 процента. Положительная динамика сохраняется.

Премьер-министр подчеркнул, что большой вклад в укрепление экономического сотрудничества между государствами вносят казахстанско-узбекская Межправительственная комиссия и Форум межрегионального сотрудничества.

Как отметил Жамшид Ходжаев, Казахстан является для Узбекистана стратегическим партнером, поэтому руководство страны готово и дальше укреплять комплексное взаимодействие.

"Нам нужно наращивать темпы кооперации. Если у нас будет много стратегических кооперационных проектов, это позволит дать толчок развитию бизнеса и снятию барьеров в торговле. В целом мы готовы тщательно работать над увеличением взаимного товарооборота", — сказал Жамшид Ходжаев.

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#экономика #торговля #Премьер-министр #Алихан Смаилов #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
142
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