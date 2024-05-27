Сотни жителей Косшы остались без электричества
Сегодня, 01:02
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Сегодня, 01:02Сегодня, 01:02
112Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Город Косшы и прилегающее к нему село Тайтобе остались без электроснабжения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
Сообщается, что 26 мая в 10:00 произошла авария на электросетях. Без электроснабжения остаются 700 абонентов – 500 частных жилых домов в Косшы и 200 – в Тайтобе.
Аварию устраняют бригады АО "Арэк" и ТОО "Орда Курылыс–А".
Сообщалось, что часть Косшы затопило из-за дождей – вода пришла как в многоэтажные дома, так и частные дворы.
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