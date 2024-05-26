Дожди затопили дома в Косшы: часть города остаётся без электричества

Жители пристоличного Косшы бьют тревогу: из-за дождей затопило часть города. Вода, по их словам, пришла как в многоэтажные дома, так и частные дворы. Также часть города оказалась без света, а в некоторых домах ко всему прочему ещё и прекратили подачу воды. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz

Потоп, по мнению населения, произошёл из-за неработающих ливнёвок-"муляжей". Проблема подтоплений в дни сильных осадков для города далеко не новая, говорят люди. Народ многократно обращал и продолжает обращать на неё внимание властей, но, к сожалению, воз и ныне там.

Фото предоставлено жителями Косшы

Ситуацию сильно усугубляет отсутствие электричества. Света, жалуются горожане, нет с пяти часов утра.

"Даймонд парк": с четырёх часов утра нет света, когда будет? Ещё и воду отключили. У меня лежачий ребёнок. Чем кормить? Рядом в магазине ничего нет. Выйти дальше – не могу, оставить не с кем", – сетует местная жительница Р., мама особенного ребёнка. "Дом подтопило по улице Сейфуллина в Косшы, а мы сами находимся в Астане. Оставила заявку на "109", передали в акимат – ни ответа, ни привета"; "Весь Косшы утопает в воде. Света нет со вчерашнего вечера, воду отключили, что это такое вообще?"; "Через день нет света и воды. У меня бойлер сгорел из-за этого. Когда уже капитально отремонтируют энергосети?";

"Улица Сүйінбай: с утра нет света. Когда дадут?".

Утром в воскресенье косшынцы прислали видео из подтопленных магазина и парикмахерской. Вода стояла по щиколотку. Устранять последствия сильных осадков людям приходилось самим. По словам горожан, они пытались связаться с аварийными службами, но там трубки не поднимали. Обеспокоенные люди направились в акимат города, но не застали там никого, кроме охранника.

"10. 28 часов утра. В акимате нет ни дежурных по вопросам жизнеобеспечения населения, никого. Дверь нам открыл охранник, который не смог сообщить, куда нам звонить. Никто не может дать вразумительного ответа. В чате, где у нас находятся есть активисты, никто на связь не выходит. Город, вся Республика стоит в воде вторые сутки. Нет ни одной машины, чтобы откачивали. Улицы частного сектора тонут, вода заходит во дворы. Уважаемый аким, как объясните данную ситуацию?", – жители записали в здании местной администрации видео.

Горожане признаются, что устали от многочисленных коммунальных проблем и аварий.

В пресс-службе акимата в ответ на запрос корреспондента напомнили, что суббота и воскресенье – это официальные выходные дни. На это косшынцы раздражённо парируют, что в дни аварий ответственным должно быть не до отдыха, так как речь идёт о вопросах жизнеобеспечения населения.

"Несмотря на выходной день, сотрудники акимата в лице заместителя акима А. Муканова, руководителя аппарата Ф. Байкасова и руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства С. Шорманова вышли на работу для оказания содействия в устранении аварийной ситуации на сетях электроснабжения. Ремонт линий электропередач продолжается, работам препятствует плохая погода. Каждый трансформатор на 406 сетях разделён на отдельные сектора, проведены испытания. Восстановление электроснабжения находится под контролем акима города Гайдара Касенова. Приносим извинения за доставленные неудобства", – обратились к населению в пресс-службе.

Последствия подтоплений, отметили в местном исполнительном органе, также активно устраняются.

"Четыре ассенизаторские машины и две мотопомпы ведут откачку воды с мест скопления дождевой воды. В основном, это произошло по улицам Республика и Алтын казык", – уточнили в акимате.

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