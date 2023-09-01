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Сотни студентов устроили давку в Алматы

Сегодня, 18:55
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kaznpu.kz Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
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Фото: kaznpu.kz

В Казнете распространяется видео, на котором огромная толпа студентов и родителей устроила давку. Очередь скопилась у ситуационного центра КазНПУ, где принимают заявки на размещение в общежитие алматинского университета,  передаёт BaigeNews.kz.

На видео видно, что несмотря на уговоры представителей центра, разъяренная толпа пытается пробиться ко входу здания. По мнению автора ролика, каждый год студенты КазНПУ имени Абая в городе Алматы пытаются подобным образом добиться места в общежитии.

В Казахском национальном педагогическом университете проинформировали, что данный инциндент произошел 28 августа.

"Около 150 человек, студенты и их родители, которые не получили место в общежитии, пришли в ситуационный центр. Однако койко-места в 5 общежитиях вуза были уже распределены среди студентов из социально уязвимых слоев населения, в основном из первого курса", - проинформировала директор департамента по связям с общественностью КазНПУ имени Абая Римма Абдыкадыркызы.

Руководство университета предложило студентам места в хостелах.

"На сегодня ситуация стабилизировалась. Многих студентов заселили в хостелы. Тем не менее есть родители и студенты, которые отказываются от предложенных мест в них", - сказала директор департамента.

Всего от студентов поступило 4200 заявлений на проживание в общежитиях. 2086 из них расмещены в пяти общежитиях университета, около тысячи - в хостелах.

4 сентября завершится работа по выдаче направлений в общежития для первокурсников. По ее итогам будет составлен список студентов, которые отказались заселиться в общежития вуза. На их места заселятся студенты из списка резерва.

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