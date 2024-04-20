Сотни родов приняли медики у эвакуированных из-за паводков казахстанок

В эвакуационных пунктах продолжают работу круглосуточные медицинские посты, дежурят 680 медработников, в том числе 140 врачей, а также 67 психологов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге в СЦК рассказала официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева.

"Во всех регионах, где действует режим ЧС, остаются под наблюдением 421 беременная, 86 женщин получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном уровнях, к этому времени принято 377 родов", — сказала она.

Спикер отметила, что с начала паводков больше всего детей родилось в Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях.

Среди эвакуированных из зон подтопления 674 человека имеют различные хронические заболевания, они находятся под наблюдением медицинских работников. В эвакуационных пунктах находится около четырёх тысяч детей, из них стационарную помощь получают 76 детей и 47 – амбулаторное лечение.

"Кроме того, на этой неделе организованы выезды высококлассных профильных специалистов с Республиканских научных центров, специалистов Министерства здравоохранения в в регионы для оказания консультативной помощи жителям в паводковых зонах и методологической поддержки медицинских работников. Так, в ходе визита в Мангистаускую область команда врачей проконсультировала более 270 пациентов, находящихся на стационарном лечении и амбулаторном лечении. В Западно-Казахстанской области, а также областях Абай и Ұлытау эксперты посетили более 20 медицинских организаций и проконсультировали более 550 пациентов", — сообщила спикер.

Специалистам санитарно-эпидемиологической службы в пунктах временного размещения поручено особое внимание уделять соблюдению санитарных требований, надзору за условиями питания, предупреждению массовых пищевых отравлений. В эвакопунктах случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом "А" не зарегистрировано.

Официальный представитель ведомства остановилась также и на поправках в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", который Глава государства подписал накануне.