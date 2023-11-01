Сотни рабочих и техники задействованы в уборке снега в Астане

В осенне-зимний период санитарную очистку территории города в пяти районах столицы осуществляют свыше двух тысяч единиц спецтехники и почти три тысячи дорожных рабочих при обильных осадках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как сообщили в акимате, все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь будет вестись очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", - говорится в сообщении.

Также снежные полигоны оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, установлены камеры видеонаблюдения, освещение подключено.