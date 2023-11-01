  • 3 Ноября, 05:48
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Сотни рабочих и техники задействованы в уборке снега в Астане

1 Ноября, 13:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
сайт Астаны 1 Ноября, 13:24
1 Ноября, 13:24
456
Фото: сайт Астаны

В осенне-зимний период санитарную очистку территории города в пяти районах столицы осуществляют свыше двух тысяч единиц спецтехники и почти три тысячи дорожных рабочих при обильных осадках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как сообщили в акимате, все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь будет вестись очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", - говорится в сообщении.

Также снежные полигоны оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, установлены камеры видеонаблюдения, освещение подключено.

Самое читаемое

Наверх