Составлен рейтинг самых сексуальных лысых мужчин

Рейтинг самых сексуальных в мире лысых мужчин возглавил британский принц Уильям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Он сдвинул на вторую строчку прошлогоднего лидера – актера Вина Дизеля. Тройку замкнул актер Джейсон Стэтхэм.

Исследование было основано на поисковом трафике и физических характеристиках. Итак, при составлении рейтинга учитывалось количество запросов про знаменитостей с лысиной, сопровождающихся словами "обнажённый" или "без рубашки". Оценивались также рост, голос, состояние, пропорции и блеск лысины. Наибольшее количество баллов набирали мужчины с чертами лица, соответствующими правилу золотого сечения, и тембром голоса, близким к 96 герцам, немного ниже, чем в среднем у мужчин.

В десятку самых сексуальных лысых представителей сильного пола вошли также баскетболист Майкл Джордан, актер Сэмюэл Л. Джексон, миллиардер Джефф Безос, актеры Дуэйн Джонсон и Шемар Мур, баскетболист Шакил О’Нил и актёр Терри Крюс.