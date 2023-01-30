Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в Казахстане

Фото: avtocod.ru

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2022 году официальными дилерами было реализовано 123 778 новых легковых и коммерческих автомобилей, что суммарно на 5,3 процента больше, чем в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz. В декабре авторынок показал лучший результат в этом году - 13 759 автомобилей, по сравнению с декабрём прошлого года рост составил 28,3 процента.

Производство легковых автомобилей выросло на 28,1 процента до рекордных 103 345 единиц.

Первую позицию в десятке самых продаваемых автомобилей в 2022 году, с долей рынка 27,7 процента закрепил за собой Chevrolet (34 289; + 17,8 процента к результатам прошлого года).



На втором месте с 28 864 проданных авто и 23,32 процента долей рынка - Hyundai (+ 27 процента). Kia на третьем месте – 14 421 и 11,65 процента доля рынка (+ 48,6 процента). Toyota – на четвёртом (9 622; - 30,5 процента). Lada пока сохраняет за собой пятое место (7 386; - 21 процент). Chery занимает шестое место – 4 464 авто. На седьмом месте Jac (3 371; + 22,9 процента).

ТОП-10 наиболее успешных брендов замыкают Lexus – 2 540 (+ 44,6 процента), Exeed (1 876) и Haval - 1 500 (+ 24 процента).