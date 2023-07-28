Сошедший селевой поток оставил без моста жителей дачных кооперативов в Алматинской области

Фото: Almaty.tv

Сель, сошедший на прошлой неделе, разрушил мост на территории дачного массива в Алматинской области. Эта была единственная дорога через которую местные добирались до работы, медпункта и школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

15-метровый мост служил людям почти семь лет. Это был единственный и короткий путь, по которому жители добирались до школы, аптеки, работы. Но сель, сошедший на прошлой неделе, не оставил ничего, кроме бетонных оснований.

Если молодые люди на свой страх и риск пытаются, хоть как-то, перейти реку, то для пожилых и детей это уже непреодолимое препятствие. Ремонтом моста никто не занимается, председатель кооперативов считает, что тратить деньги на постройку нового моста нецелесообразно.

"Этот мост мы сами построить не можем. Почему? Во-первых, у нас нет разрешения. Если мы начнём капитальное строительство, если даже люди захотят, соберут деньги, его просто разрушат, потому что нет никакого разрешения. Второе, у людей и денег нет, чтобы построить капитальный мост", - сказал председатель кооперативов Тимур Сарсембаев.

По словам местных жителей, из-за отсутствия статуса села, их массив лишён господдержки. "Такие проблемы у всех дачных массивов. Просто кто-то должен обратить внимание. Самое главное, чтобы нас присоединили к городу Талгар, потому что мы светом, водой, газом полностью пользуемся от Талгара. Наши дети ходят в школы Талгара. А зачем нас в Енбешиказахский район присоединили, не понимаю", - недоумевает житель кооператива Нурлан Ахунов.

Как выяснилось, разрушенный мост находится на территории дачных массивов Енбекшиказахского района. Чиновники пообещали разобраться в проблеме, однако конкретного решения вопроса жители так и не получили.

В дачном кооперативе, по неофициальным данным, проживает больше пяти тысяч человек. Люди надеются, что проблема вот-вот найдёт решение и жить здесь станет намного комфортней.