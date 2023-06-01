Сорвали все сроки: В Темиртау ремонт ТЭЦ-2 затянули на два месяца

Фото: пресс-службы министерства энергетики РК

Капитальный ремонт котла № 1 на темиртауской ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" ведётся с отставанием. Срок завершения работ смещён с 25 мая до начала августа. Об этом стало известно во время посещения теплоэлектроцентрали представителями территориального департамента Комитета энергонадзора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики страны.

Также не начаты работы по текущему ремонту турбины № 2, планировавшиеся ещё в апреле текущего года. Как пояснили в компании, несмотря на круглосуточный режим работы подрядных организаций, ремонт усложняется неисправным состоянием грузоподъемных механизмов и то, что ремонт участков газоходов на котле не законтрактован.

В Минэнерго напомнили, что в соответствии с утверждённым графиком ремонтов оборудования на 2023 год для подготовки электрической станции к предстоящему отопительному периоду запланировано проведение капитальных и расширенно-текущих ремонтов на котлоагрегатах № 1, 2, 4, 5, турбоагрегате № 3. По остальному основному и вспомогательному оборудованию запланировано проведение текущих ремонтов.

"Соответствующие письма о текущей ситуации направлены департаментом руководству АО "АрселорМиттал Темиртау" и в акимат региона. Прохождение ремонтной кампании и подготовка ТЭЦ-2 Темиртау к предстоящему осенне-зимнему периоду находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области", - заверили в министерстве.