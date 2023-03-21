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Сегодня, 03:07
218
Сегодня, 03:07
218

Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД в Туркестанской области

Нарушитель ПДД оскорбил полицейского и сорвал с него погоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" участковые инспекторы полиции Мактааральского РОП заметили автомобиль Daewoo Nexia с тонированными окнами и без государственных номерных знаков.

Однако водитель, не подчиняясь законным требованиям полицейских, попытался скрыться на машине в сторону своего дома. Стражам порядка удалось догнать нарушителя.

Далее, при составлении на водителя административного протокола за нарушение правил дорожного движения, местный житель, сорвав погоны на форменной одежде, стал оскорблять полицейского.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Оскорбление представителя власти", - сообщили в МВД.

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Сегодня, 03:07
218
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