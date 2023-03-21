Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД в Туркестанской области

Нарушитель ПДД оскорбил полицейского и сорвал с него погоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" участковые инспекторы полиции Мактааральского РОП заметили автомобиль Daewoo Nexia с тонированными окнами и без государственных номерных знаков.

Однако водитель, не подчиняясь законным требованиям полицейских, попытался скрыться на машине в сторону своего дома. Стражам порядка удалось догнать нарушителя.

Далее, при составлении на водителя административного протокола за нарушение правил дорожного движения, местный житель, сорвав погоны на форменной одежде, стал оскорблять полицейского.