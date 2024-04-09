Сообщил о бомбе в наркодиспансере: лжетеррориста задержали в Жамбылской области

Задержан злоумышленник, сообщивший о бомбе в наркологическом диспансере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 апреля примерно в 16.00 часов на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере. При проверке данная информация не подтвердилась.

"После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения. Задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый. В прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в вышеуказанном наркологическом диспансере", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Подозреваемый водворен в ИВС.