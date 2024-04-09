Сообщил о бомбе в наркодиспансере: лжетеррориста задержали в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Задержан злоумышленник, сообщивший о бомбе в наркологическом диспансере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
8 апреля примерно в 16.00 часов на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере. При проверке данная информация не подтвердилась.
"После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения.
Задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый. В прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в вышеуказанном наркологическом диспансере", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Подозреваемый водворен в ИВС.
Самое читаемое
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
- Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля
- 4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков
- "Постоянно была под его контролем" - сестра о Нукеновой в суде над Бишимбаевым