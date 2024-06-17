Солдат впал в кому: в Минобороны РК выступили с заявлением

В Министерстве обороны РК сообщили некоторые подробности о случившемся с солдатом в Гвардейском гарнизоне. Ранее мать военнослужащего обратилась за помощью к президенту, передаёт BaigeNews.kz.

"9 июня в центральную районную больницу села Кордай Жамбылской области в экстренном порядке госпитализирован военнослужащий срочной службы Гвардейского гарнизона. Накануне с жалобами на общее недомогание и высокую температуру он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейский. После проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония", - сообщили в ведомстве.

Состояние госпитализированного оценивается как тяжёлое.

"Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя министерства обороны в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта. При поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было", - заявили в министерстве.

Уточняется, что по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Дело находится на особом контроле министра обороны РК.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника, потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.