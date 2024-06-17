Мать впавшего в кому солдата обратилась к президенту: Токаев потребовал наказать виновных
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
144Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
"Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных", - написал Берик Уали.
Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование.
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