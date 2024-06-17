  • 17 Июня, 17:57
  • BAIGENEWS

Мать впавшего в кому солдата обратилась к президенту: Токаев потребовал наказать виновных

Сегодня, 16:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
144
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных", - написал Берик Уали.

Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование.

Самое читаемое

Наверх