Мать впавшего в кому солдата обратилась к президенту: Токаев потребовал наказать виновных

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных", - написал Берик Уали.

Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование.