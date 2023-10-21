Сократить прогулки на свежем воздухе рекомендовали жителям пяти городов

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 21 октября ожидаются в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, а ночью — в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz

Синоптики предполагают, что в этих городах в субботу возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих населённых пунктов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" заявили, что в Казахстане в ближайшие три дня похолодает.