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Сократить прогулки на свежем воздухе рекомендовали жителям пяти городов

Сегодня, 08:18
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pixabay.com Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: pixabay.com

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 21 октября ожидаются в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, а ночью — в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz 

Синоптики предполагают, что в этих городах в субботу возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих населённых пунктов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" заявили, что в Казахстане в ближайшие три дня похолодает.

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